Все руководство ВЛК: в Одесской области разоблачили шокирующую коррупционную схему
13 сентября 2023, 15:23Читати новину українською
Источник:СБУ
В СБУ заявили, что разоблачили на коррупции все руководство одной из районных ВЛК.
В СБУ рассказали, что за взятку должностные лица "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва. Для этого выдавали документы о так называемой непригодности к службе из-за тяжелого состояния здоровья.
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Для этого фигуранты "продавали" своим клиентам поддельные медицинские выводы с наличием "тяжелых диагнозов",
– говорится в сообщении.