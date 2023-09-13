Все руководство ВЛК: в Одесской области разоблачили шокирующую коррупционную схему

В СБУ заявили, что разоблачили на коррупции все руководство одной из районных ВЛК.

В СБУ рассказали, что за взятку должностные лица "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва. Для этого выдавали документы о так называемой непригодности к службе из-за тяжелого состояния здоровья.

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Для этого фигуранты "продавали" своим клиентам поддельные медицинские выводы с наличием "тяжелых диагнозов",

– говорится в сообщении.