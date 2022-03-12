Все сигналы не просто так: из 100 запугиваний – 10 могут состояться, – Зеленский о химоружии

Владимир Зеленский отметил, что никто не знает, какие из запугиваний Россия применит.

О рисках применения химического оружия Россией против украинцев Зеленский рассказал во время встречи с иностранными журналистами 12 марта, передает 24 канал.

Внимание Если привести сюда умирать хоть миллион россиян, то оккупировать украинцев невозможно, – Зеленский

Очень страшно за людей, за наших граждан, потому что страшные сигналы от россиян. Когда они говорят, что нашли какое-то химическое оружие у нас, а это неправда, ты уже начинаешь понимать, что подобные сигналы не просто так. Что химическое оружие они могут использовать против нас,

– объяснил Зеленский.

Но добавил, что в устрашениях россиян есть одна проблема: из ста запугиваний десять могут состояться.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта – смотрите видео

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