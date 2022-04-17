Все страны Евросоюза, имеющие порты, не будут обслуживать российские корабли
Источник:Европейская правда
Страны ЕС не будут принимать российские суда в своих морских и речных портах. С 17 апреля действует директива о запрете принимать корабли, связанные страной-агрессором.
Ограничения для российских кораблей были введены в рамках пятого пакета санкций ЕС. Запрет распространяется на все суда, зарегистрированные под флагом России.
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Сколько кораблей не смогут курсировать
В Еврокомиссии рассказали, что в настоящее время курсируют 2873 торговых корабля от агрессора. Однако все их затронут санкции. Подчеркнули, что санкции нельзя будет обойти формальным изменением регистрации: решение коснется и тех, кто избавился от российского флага после 24 февраля 2022 года.
Однако есть и исключения. Речь идет о кораблях в критических ситуациях. К примеру, они подали сигнал SOS. Тогда решение о допуске будет рассматриваться индивидуально.
Сделать войну для Путина дорогой
Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сказал, что Европа пытается избавиться от влияний России, не желающей мира. Поэтому Европа стремится сделать для Владимира Путина войну дорогой, чтобы он не смог ее продолжить.
Все предприятия, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве,
– заявил Аас.
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