Все страны Евросоюза, имеющие порты, не будут обслуживать российские корабли

Страны ЕС не будут принимать российские суда в своих морских и речных портах. С 17 апреля действует директива о запрете принимать корабли, связанные страной-агрессором.

Ограничения для российских кораблей были введены в рамках пятого пакета санкций ЕС. Запрет распространяется на все суда, зарегистрированные под флагом России.

К теме Российским кораблям запретили заходить в порты Болгарии

Сколько кораблей не смогут курсировать

В Еврокомиссии рассказали, что в настоящее время курсируют 2873 торговых корабля от агрессора. Однако все их затронут санкции. Подчеркнули, что санкции нельзя будет обойти формальным изменением регистрации: решение коснется и тех, кто избавился от российского флага после 24 февраля 2022 года.

Однако есть и исключения. Речь идет о кораблях в критических ситуациях. К примеру, они подали сигнал SOS. Тогда решение о допуске будет рассматриваться индивидуально.

Сделать войну для Путина дорогой