Все страны Запада должны понять, что Путин может уничтожить мир

Як би країнам НАТО не хотілося вмішуватись у війну Росії з Україною, наслідки їх "занепокоєності" можуть вразити всю Європу. Керівництво України багато постійно каже про необхідність закриття неба, але союзники уникають різких кроків.

В США и Европе говорят, что такая помощь Украине якобы может привести к прямым боестолкновениям между Россией и НАТО, опасаются применения ядерного оружия. Однако при этом западные политики "забывают" о чрезвычайной радиационной угрозе без применения Путиным прямых ударов.

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Обстрел Запорожской АЭС должен показать всем, насколько далеко готовы зайти россияне.

Россия опережает мир на три шага

Как отмечают в разведке, оккупанты вполне сознательно захватили как Чернобыльскую АЭС, так и Запорожскую, чтобы шантажировать всех ядерной зимой. Тот факт, что вероятный взрыв может уничтожить саму Россию, Путина не интересует. Он считает, что небо над атомными электростанциями и территория возле них – удачное прикрытие оккупационной армии от ВСУ.

Российские самолеты пролетают над АЭС и оттуда обстреливают украинских военных и мирное население. При этом наши ПВО реагировать на такую цель не могут. Но любая неисправность самолета способна повлечь катастрофу по всему миру.

То же касается и обстрелов атомных объектов российско-террористическими войсками. До войны в Европе считали, что Россию не надо отключать от SWIFT, пытались сохранить "Северный поток – 2", рассказывали о дружбе с Путиным. Делали это они пока не стало слишком поздно, поскольку угрозы санкциями не остановили вероломное нападение Путина.

Лишь почти через неделю после начала войны европейские и мировые лидеры смогли согласовать отключение банковской системы от SWIFT, но фактически это сделают только в середине марта. И это показывает, насколько у Европы не было плана "Б", насколько путинское лобби за все эти годы было прочным. Фактически кремлевские военные преступники пересекли вообще все красные линии, а Запад продолжает надеяться на то, что очередной беды не случится.

Закрытое небо – суровая необходимость для мира

Фактически каждый день задержки закрытия неба, передачи Украине боевых самолетов, введение миротворческих сил или других реально действенных способов остановить Путина приводит к увеличению шансов на радиационную катастрофу. По состоянию на 4 марта враг контролирует уже 2 из 15 атомных объектов Украины. И хотя это количество может казаться малым, на самом же деле это важнейшие стратегические станции. Любой серьезный взрыв в Чернобыльской зоне может уничтожить половину Европы. Авария в Энергодаре может быть в 10 раз более ужасной, чем катастрофа на ЧАЭС в 1986 году, и спрятаться от ее последствий не смогут ни европейцы, ни американцы. То же касается и других ядерных хранилищ и атомных электростанций, работающих в Украине.

Руководство НАТО, политики ЕС и других цивилизованных стран должны осознать, что россияне не остановятся ни перед чем. Поэтому отступать уже некуда. Россия шантажирует мир ядерной войной, уже обстреливает украинские АЭС. В случае невмешательства в ситуацию потом может быть слишком поздно.