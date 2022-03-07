Все украинские АЭС работают в штатном режиме

Утром 7 марта все атомные электростанции продолжают стабильно работать. Мощность четырех АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось. Оно находится в норме.

Важно Думаю, об этом можно говорить, – Умланд предположил "закрытое небо" над АЭС Украины

АЭС усиленно контролируют

Из-за войны Энергоатом усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок.

Под усиленным наблюдением:

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций,

периметры защищенных зон и прилегающих территорий,

особенно важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон.

Что с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под полным контролем российских оккупантов. На станции работает украинский персонал, профессионально пытающийся максимально обеспечить безопасную работу ядерных объектов. Работники станции должны устранять последствия обстрелов россиян. Сейчас в работе находятся 2 энергоблока ЗАЭС. Остальные – в состоянии ремонта или холодной остановки.

На ЗАЭС есть угрозы

Оккупанты заставляют руководство ЗАЭС согласовывать с ними все действия. Важно отметить, что на станции есть вооруженные российские военные, которые вообще не знают, что такое безопасное обращение с высокотехнологичными ядерными установками. В этом состоит особая опасность.

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