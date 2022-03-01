Все в укрытие: на Черкасщине объявили воздушную тревогу

На территории всей Черкасской области объявили воздушную тревогу

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На Черкащине звучат сирены

Жителей Черкасской области 1 марта в очередной раз разбудили сирены. Примерно в 5:35 из-за угрозы вражеского обстрела в области объявили воздушную тревогу.

Всех просят сохранять спокойствие и немедленно направляться в ближайшее укрытие. Перед этим обязательно нужно выключить в своих домах свет и газ и погасить огонь.

О воздушной тревоге стоит сообщить своим соседям и помочь больным и пожилым людям. До укрытия необходимо добраться как можно быстрее. Мобильные телефоны лучше не выключать.

Заметьте, укрытие можно покидать лишь после того, как получите уведомление об отмене воздушной тревоги.



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