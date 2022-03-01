Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста. Однак захисники героїчно їм протистоять, завдаючи ворогам нищівних втрат.

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На Черкащині лунають сирени

Жителів Черкаської області 1 березня вчергове розбудили сирени. Приблизно о 5:35 через загрозу ворожого обстрілу в області оголосили повітряну тривогу.

Усіх просять зберігати спокій та негайно прямувати до найближчого укриття. Перед цим обов'язково потрібно вимкнути у своїх помешканнях світло і газ та погасити вогонь.

Про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів та допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Мобільні телефони краще не вимикати.

Зауважте, укриття можна покидати лише після того, як отримаєте повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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