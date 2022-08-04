Минцифры хочет обеспечить интернетом все укрытия в Украине: фото презентации инициативы

В Минцифре представили всеукраинскую инициативу "Wi-Fi в укрытиях". Из-за войны качественный интернет необходим не только над землей, но и под землей.

О вызовах, которые предстали перед телеком-фронтом, рассказали вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров, а также директор Директората цифровой трансформации МОН Дмитрий Завгородний. Они провели пресс-конференцию в укрытии одной из школ, чтобы показать, как все работает, сообщает 24 канал.

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Цель: чтобы с 1 сентября дети могли безопасно учиться.

Цель Министерства образования и науки и Минцифры — сделать все, чтобы с 1 сентября стартовал максимально качественный и безопасный образовательный процесс. Именно поэтому скоростной интернет должен быть у всех укрытий школ, детсадов, училищ и университетов страны.

Федоров подчеркнул, что в ближайшие месяц-два эта инициатива охватит все 100% школ, в которых будут готовы бомбоубежища.

Михаил Федоров / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сейчас от партнеров мы получили 3,5 тысяч роутеров, в ближайшее время будем получать еще партии. Итак, у нас есть все ресурсы, чтобы подключить все школы, в которых оборудованы бомбоубежища,

– уточнил Федоров.

Технологически инициативе помогают компании из разных сфер телекоммуникаций и интернет-магазины. Все оборудование, которое получили на сегодня, поступало бесплатно.

Школы получат компьютерное оборудование

В МОН уточнили: важно — обеспечить школы, и учителей в частности, компьютерной техникой.

В прошлом году было закуплено более 62 тысяч ноутбуков, которые распределили между школами. В этом году планируем не меньшее количество компьютеров получить бесплатно. Уже есть договоренность с компанией Google,

– добавил Завгородний.





Дмитрий Завгородний / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Заявку от учебного заведения можно оставить на сайте

Специально, уточнил вице-премьер, запускают сайт, где можно будет оставить заявку от конкретного учебного заведения. Также касательно интернете можно будет связаться через местные образовательные департаменты. Координировать работу будут через МОН и Минцифры.

Презентация по инициативе "Wi-Fi в укрытиях" / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Обучение во время войны: коротко

В Минобразования предположили, что с 1 сентября школы могут учиться в несколько смен. Однако это касается не всех учебных заведений.

Министр образования Сергей Шкарлетт подчеркнул, что сейчас все решения принимаются в соответствии с тем, сможет ли школа обеспечить безопасность учеников.

Очная форма обучения восстановится только в учебных заведениях, которые имеют надежное и оборудованное укрытие.

В Украине продолжается аудит.

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