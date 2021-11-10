Все умершие – невакцинированные, – Зеленский к тем, кто не делает прививки

Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом. Президент призвал вакцинироваться, ведь это может спасти жизнь.

Глава государства обратил внимание на то, сколько украинцев, которые по состоянию на 10 ноября болеют коронавирусом, невакцинированы. Этот показатель достигает аж 93%.

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Зеленский отметил, что вакцинация уменьшает риски смерти от штамма Дельта в 11 раз. В то же время привел в пример Германию и Великобританию, где количество летальных исходов уменьшилось в 12 раз, если сравнивать с весной. Политик подчеркнул, что 9 ноября все умершие от COVID-19 в Украине были невакцинированными.

Ежедневно в Украине могут делать 400 тысяч прививок, – Зеленский

Президент отметил, что 65% европейцев уже получили две дозы вакцины от коронавируса. Такое же количество украинцев до сих пор не получили ни одной.

Кроме этого, политик объяснил, сколько прививок могут делать в Украине каждые сутки. Эта цифра достигает аж 400 тысяч. При этом, в пунктах вакцинации, которые действуют по всей стране, есть более 10 миллионов вакцин. Зеленский призвал украинцев вакцинироваться, если они не хотят, чтобы с 40 миллионов количество населения сократилось до 20.

Сейчас мы готовы ко всему и обеспечены всем. Работает 536 заведений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи – с кислородом. Медицинская система готова как никогда. Но не надо проверять это на себе, – подчеркнул Зеленский.

"Шутке о том, какая мы сильная нация, и что нам – радиация, не надо давать вторую жизнь. Надо всем беречь свое собственное", – добавил глава государства. И отметил, что в течение 8 – 10 ноября Украина из-за коронавируса потеряла в десять раз больше граждан чем за 2 года войны.

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Коронавирус и вакцинация в Украине: актуальная информация