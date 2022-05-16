Все вернем – и Крым, и Донбасс, – Арестович прогнозирует России "крушение, которое мы дополируем"

Алексей Арестович рассказал, что Россию ждет крах. В ОП объяснили, что Украина вернет Крым и Донбасс.

Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал вечером 15 мая. То есть на 81-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Россию ждет конец, а Украина вернет свою землю

Алексей Арестович рассказал, что Россия не дойдет до границ Луганской и Донецкой областей, ведь им не хватит сил и средств.

Политик объяснил, что треть армии России уничтожена и задал риторический вопрос, мол, ради чего – Попасной, Херсона. Арестович вспомнил, что россиянам нужно оценить, что произошло.

Это крах (России – 24 канал). А крах мы дополируем, когда перейдем в какое-нибудь наступление,

– заявил Арестович.

ВСУ освободят от врага всю территорию Украины

Политик объяснил, что россияне могут захватить еще две деревни на Донбассе, но это ничего не изменит. Ведь оккупанты проиграли и мы освободим все.

Это мой месседж жителям оккупированных территорий – мы все вернем назад домой. Включая Крым и Донбасс,

– заверили в ОП.

Также советник главы ОП объяснил, что важен уровень, на котором люди мыслят. Ведь одна из целей пропаганды – "стянуть" людей на тактический уровень. Ведь именно тогда взятие Попасной – это успех, однако, вернувшись на уровень целей и задач этой войны, – взятие Попасной не меняет ничего.

"Цель была проста – мы разрушим американоцентрический мир и поставим Украину под свою власть, укрепимся за счет ее ресурсов. Восстановим российскую империю", – вспомнил Арестович.

Вместо этого все свелось к взятию Попасной.

Кратко об успехах ВСУ

В течение суток 15 мая Вооруженные Силы Украины на Донбассе отразили 17 атак врага. По состоянию на вечер продолжались бои еще на 2 локациях. Оккупанты потеряли 2 вертолета, 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники, 1 вражеский автомобиль.

Вечером 15 мая 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщил, что вытеснил российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией. Наши бойцы в обращение сказали: "Мы дошли, господин президент, мы здесь".

15 мая в Минобороны Великобритании заявили, что в Украине российские войска в боях с ВСУ потеряли около трети своих наземных сил, подготовленных к наступлению в феврале 2022 года.

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