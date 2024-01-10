Все вещевое обеспечение Вооруженных сил будет происходить через Prozorro, – Жумадилов

Арсен Жумадилов, генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла" – предприятия, которое с 1 января 2024 года отвечает за нужды ВСУ, заявил, что все вещевое обеспечение будет происходить исключительно из-за закупок в системе Prozorro.

Об этом было заявлено на пресс-конференции "Легкая промышленность – за прозрачные закупки: украинскому защитнику – украинскую форму!", которая состоялась в "Интерфакс-Украина".

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На что еще обратил внимание Арсен Жумадилов

Также Жумадилов прокомментировал информацию, что в начале января Государственный оператор тыла заключил несколько договоров по переговорной процедуре (без открытых торгов в Prozorro).

Прямые договоры мы ("Государственный оператор тыла", – 24 Канал ) применили в исключительных случаях, по тому, что нам было указано как нужды января, на февраль оно не может быть перенесено, эту потребность мы получили в последней декаде декабря. Мы зашли в прямые договоры в виде исключения. Все то, что планово (закупается для войска, – 24 Канал) и дальше будет торговаться в ProZorro,

– заявил он.

"Государственный оператор тыла" – государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство закупок в сфере обороны", созданное в 2022 году. Осенью 2023 года уполномочено Министерством обороны на осуществление закупок и заключение государственных контрактов (договоров) на закупку нелетальных товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения ВСУ.