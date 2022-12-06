Все видят Вашу мощь: Зеленский с передовой поздравил украинских защитников с Днем ВСУ

6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных Сил. Президент Зеленский записал видеообращение из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским защитникам. Он записал видеообращение в Славянске.

К теме Гордимся, восхищаемся, благодарим: по случаю Дня ВСУ Зеленский опубликовал трогательный ролик

"Уважаемые офицеры, солдаты, сержанты и все военнослужащие. Уважаемые ветераны! От всего сердца, от имени всей Украины я поздравляю вас с этим большим праздником – Днем Вооруженных Сил. Из года в год мы кланяемся нашим бойцам, отчитываясь из разных мест нашего государства. Также мы всегда вспоминаем о наших погибших героях", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев почтить павших защитников минутой молчания.

Борьба стала тяжелее

По словам президента, 30 лет, 8 лет и 285 дней военные день и ночь защищают нашу землю. Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить этот подвиг и помогать работе защитников.

Традиционно я встречаю этот день на передовой, с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе, где зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше. Однако то, что остается неизменным – выдержка и отвага военных, а значит наша свобода, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина гордится своими Сухопутными войсками, Воздушными силами, Военно-морскими силами, Силами специальных операций, разведкой, десантно-штурмовыми войсками.

"Мы гордимся всеми! Сейчас не день ВСУ, а год. Это время, когда все видят, кто такие украинские защитники и защитницы. Я благодарю ваших родителей, жен и мужей, ваших детей. Вся Украина ждет и верит", – сказал Зеленский.



Зеленский в Славянске / Фото ОП

Украина будет праздновать день ВСУ свободной

Президент пообещал, что Украина будет обязательно отмечать День ВСУ под мирным небом на свободной земле. По его словам, все действия защитников ведут к свободе и победе.

"Все мои слова благодарности – для вас. Спасибо за все, что вы сделали. Возвращайтесь живыми! Слава Украине! Слава Вооруженным Силам! Слава вам, наши защитники и защитницы", – добавил Зеленский.

Встретился с защитниками

Во время поездки на передовую Зеленский встретился с военными. Он надеется в следующий раз отпраздновать с ними в Луганске и Донецке.

Встреча президента с военными: смотрите видео

Реакция России

Российские пропагандисты возмущаются поездкой президента в Донбасс. Заявляют, что именно он отдает приказы бомбить Донецк.

"Почему он свободно ходит по нашим территориям? Или они на самом деле не наши?", – написали пропагандисты.