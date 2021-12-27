"На все воля Божья": в России служители монастыря выгнали немощного осла в -25 градусов

Во Владимирской области России служители православного монастыря жестоко повелись с больным ослом. Животное выгнали на улицу в -25 градусов. Выжить ему не удалось.

Осла нашли в сугробе снега при дороге

Животное нашли водители, которые проезжали по дороге. Об этом сообщили зоозащитники в запрещенной в Украине российской соцсети.

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Пока неравнодушные думали, как помочь животному, кто-то привез сено. Однако осел насмерть замерз с ним во рту.

Выяснилось, что животное звали Моисей. Жил осел при местном православном монастыре. Недавно животное заболело, поэтому в сети собирали деньги на лечение. Однако это не помогло его спасти.

Руководство православного храма просто выбросило животное на 25-градусный мороз, заявив, что осел старый и на все воля Божья,

– рассказали зоозащитники.



В России осел замерз насмерть после того, как его выгнали из монастыря / Фото "Подъем"

В Муромской епархии цинично отреагировали на инцидент

Представитель Муромской епархии Артемий Чернов заявил изданию "Подъем", что Моисей "умер от старости". Мол, его везли на "утилизацию", однако по дороге случился "форс-мажор". Кроме того, Чернов цинично добавил, что "лучше бы люди ходили в храм, чем беспокоились об осле".

Об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идет Рождественский. Умер он от старости в монастыре,

– сказал представитель епархии.

Он рассказал, что у водителя, который вез животное на "утилизацию", случились проблемы с автомобилем. Поэтому он оставил мертвого Моисея у дороги. Дальше его якобы должно было забрать другое авто. "Около часа – двух этот осел лежал у дороги", – заверил Чернов.

Однако зоозащитники эти слова отрицают. Они говорят, что животное 2 суток пыталось выбраться из снежного сугроба. Кроме того, нашли осла еще живым.