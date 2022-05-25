Все заявления оккупантов – блеф: как россияне штурмуют "дорогу жизни" на Луганщине

ВСУ сдерживают нашествие рашистов в Луганской области: российские войска атакуют по всем направлениям и пытаются выйти на так называемую "дорогу жизни". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Однако заявления министра обороны России Сергея Шойгу о скором выходе на административные границы Луганской области – блеф. Все заявления главарей российской армии о том, что они уже вышли или намерены в ближайшие дни выйти на границы Луганской области, не отвечают действительности.

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Неудачи кафиров

Сейчас российские предпринимают попытки форсирования реки Северский Донец. Причем эти попытки не прекращаются, несмотря на предыдущие неудачи вблизи поселков Серебрянка и Белогоровка.

Замечу, что координаты понтонных переправ кафиров в этих локациях были переданы украинскому военному командованию местными силами сопротивления, а именно – общественной инициативой "Правое Дело".

Благодаря полученным данным, ВСУ нанесли огневое поражение по понтонным переправам вблизи Серебрянки и Белогоровки, в результате чего было уничтожено около 500 оккупантов и ста единиц вражеской бронетехники. По данным американской разведки, это был наиболее болезненный момент поражения оккупационных войск с начала полномасштабной фазы русско-украинской войны.

Относительно дальнейшего продвижения оккупантов через реку Северский Донец. Накануне украинскими войсками в очередной раз было нанесено поражение по понтонной переправе – на этот раз возле поселка Дроновка, в 12 километрах от Белогоровки.

Было уничтожено множество единиц личного состава и тяжелой бронетехники. Сейчас "Правым Делом зафиксирована передислокация понтонно-мостовой техники на территорию Харьковщины через город Сватово. Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ: в Изюмском районе вблизи поселка Яремовка оккупанты планируют возвести новую переправу.

Кроме того, российские кафиры не оставляют попыток наладить понтонные переправы вблизи с. Серебрянка и Белогоровка.

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Россияне сменили тактику

Однако планы россиян известны украинскому командованию. Соответственно, все дальнейшие попытки рашистов форсировать Северский Донец встретят жесткое сопротивление со стороны украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска изменяют тактику ведения войны в Луганской области: ожесточенные бои идут в пригороде Северодонецка, а во фланговых охватах позиций ВСУ задействовали наиболее боеспособные подразделения РФ. Россияне не оставляют попыток взять под контроль так называемую "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут.

Как стало известно, во вторник, 24 мая, захватчики пытались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантами. ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

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