Все занимаются Крымом и говорят, что можно сделать, – Кулеба о значении Крымской платформы

Накануне Дня Независимости в Киеве состоялся первый в истории саммит Крымской платформы. На мероприятии представители более 40 стран обсуждали вопросы деоккупации Крыма. Глава МИД Димитрий Кулеба считает, что саммит – как политический проект – уже удался.

Об этом министр сообщил в интервью еще до старта мероприятия. Он отметил, что уже все участницы начали заниматься Крымом.

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Саммит – это политический проект

Уже все думают, что можно сделать для Крыма. Саммит – это политический проект, потому что все лидеры стран и главы делегаций, участвующих в Крымской платформе, приедут и будут делать политические заявления, которые почти сразу будут трансформироваться в политические действия,

– отметил Кулеба.

Главным следствием Крымской платформы является подписание итоговой декларации. Этот документ станет путеводителем дальнейшего функционирования саммита.

Крымская декларация – большой политический документ

Крымская декларация – это большой политический документ, беспрецедентный по масштабу, он не уточняет такие детали. Но действительно мы работаем со странами, видим их интерес к шефству над конкретным направлениям,

– сказал Кулеба.

Отметим, что в России отреагировали на проведение первого саммита относительно деоккупации Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал мероприятие "недружественным" и "антироссийским".

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