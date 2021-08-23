Про це міністр повідомив в інтерв'ю ще до старту заходу. Він наголосив, що вже всі учасниці почали займатись Кримом.

Актуально У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Саміт – це політичний проєкт

Вже всі думають, що можна зробити для Криму. Саміт – це політичний проєкт, тому що всі лідери країн і голови делегацій, які беруть участь у Кримській платформі, приїдуть і робитимуть політичні заяви, які майже одразу трансформуватимуться в політичні дії,

– наголосив Кулеба.

Головним наслідком Кримської платформи є підписання підсумкової декларації. Цей документ стане дороговказом подальшого функціонування саміту.

Кримська декларація – великий політичний документ

Кримська декларація — це великий політичний документ, безпрецедентний за масштабом, він не уточнює такі деталі. Але дійсно ми працюємо з країнами, бачимо їхній інтерес щодо шефства над конкретними напрямами,

– сказав Кулеба.

Зазначимо, що у Росії відреагували на проведення першого саміту щодо деокупації Криму. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав захід "недружнім" та "антиросійським".

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