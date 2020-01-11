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      Все больше украинцев пересаживаются на электрокары: 5 самых популярных моделей

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      Nissan Leaf остается самым популярным электрокаром среди украинцев / i.infocar.ua

      В 2019 году украинский рынок легковых электромобилей вырос почти на треть, а коммерческих – в полтора раза. Известно, какие модели украинцы покупали чаще всего.

      Спрос на электромобили в Украине растет. Об этом сообщила ассоциация украинских автопроизводителей Укравтопром.

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      В прошлом году в Украине зарегистрировали 7 542 электрокара. Из них легковых электромобилей – 7 012, а коммерческих – 530. Для сравнения, в 2018 году украинцы приобрели 5 300 электромобилей.

      Как и раньше, украинцы покупают подержанные электрокары. Средний возраст зарегистрированных в 2019 году легковых электромобилей составляет 4 года, коммерческих – 6 лет.

      Рейтинг самых популярных электрокаров в 2019 году

      1. NISSAN Leaf – 3217.
      2. TESLA Model S – 623.
      3. VOLKSWAGEN е-Golf-360.
      4. BMW i3 – 338.
      5. FIAT 500е – 312.

      Среди новых электрокаров самым популярным является JAGUAR I-Pace. В прошлом году эту модель выбрали 145 покупателей.

      Парковка и зеленые номера

      До 9 февраля 2020 года в Украине планируют ввести новые номерные знаки зеленого цвета для электромобилей. Соответствующий закон начал действовать 1 января 2020 года.

      Также новые автопарковки в Украине будут проектировать таким образом, что минимум 5% мест будут с электрозарядками. Соответствующие нормы относительно автостоянок вступили в силу 1 июля 2019 года.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Экология Техно Авто 24 Авто Искусственный интеллект Электромобиль
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