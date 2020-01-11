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      Все більше українців пересідають на електрокари: 5 найпопулярніших моделей

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      Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електрокаром серед українців / i.infocar.ua

      У 2019 році український ринок легкових електромобілів виріс майже на третину, а комерційних – в півтора раза. Відомо, які моделі українці купували найчастіше.

      Попит на електромобілі в Україні зростає. Про це повідомила асоціація українських автовиробників Укравтопром.

      Цікаво також: Винайдено революційний спосіб заряджати батареї електрокарів за 10 хвилин

      Минулого року в Україні зареєстрували 7542 електрокари. З них легкових електромобілів – 7012, а комерційних – 530. Для порівняння, у 2018 році українці придбали 5300 електромобілів.

      Як і раніше, українці купують вживані електрокари. Середній вік зареєстрованих у 2019 році легкових електромобілів становить 4 роки, у комерційних – 6 років.

      Рейтинг найпопулярніших електрокарів у 2019 році

      1. NISSAN Leaf – 3217.
      2. TESLA Model S – 623.
      3. VOLKSWAGEN е-Golf – 360.
      4. BMW i3 – 338.
      5. FIAT 500е – 312.

      Серед нових електрокарів найпопулярнішим є JAGUAR I-Pace. Минулого року цю модель вибрали 145 покупців.

      Паркування та зелені номери

      До 9 лютого 2020 року в Україні планують запровадити нові номерні знаки зеленого кольору для електромобілів. Відповідний закон почав діяти 1 січня 2020 року.

      Також нові автопарковки в Україні проєктуватимуть таким чином, що мінімум 5% місць будуть з електрозарядками. Відповідні норми щодо автостоянок набули чинності 1 липня 2019 року.

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      сьогодні
      2090
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Екологія Техно Авто 24 Авто Електромобіль Штучний інтелект
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