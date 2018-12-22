"Все распознали авантюру": дипломат рассказал о провале ракетной резолюции РФ в ООН

Россия пыталась отвлечь внимание мирового сообщества от собственного невыполнения обязательств с помощью проекта резолюции относительно сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Однако большинство государств-членов распознали эту авантюру и голосовали против нее.

Об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко, пишет "Укринформ".

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24 канал писал, что в пятницу, 21 декабря, России не удалось собрать простого большинства голосов Генассамблеи ООН для принятия своего проекта резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Представители США и ЕС заявили, что сохранению договора эта резолюция никак не способствует.

Украина проголосовала против проекта российской резолюции. К России есть вопросы в части добросовестного исполнения ею своих обязательств в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности,

– рассказал дипломат.

Николенко добавил, что проект российской резолюции ранее не прошел профильный Первый комитет Генеральной Ассамблеи.

"Впоследствии его отклонили и на Генассамблее, как попытку отвлечь внимание международного сообщества от невыполнения собственных обязательств – своеобразную "дымовую завесу" в стенах международной организации", – отметил он.

Николенко отметил, что именно по этой причине российский проект резолюции не был поддержан не только Украиной, но и вообще не набрал даже простого большинства голосов Генассамблеи.

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.