"Усі розпізнали авантюру": дипломат розповів про провал ракетної резолюції РФ в ООН

Росія намагалась відволікти увагу світової спільноти від власного невиконання зобов'язань за допомогою проекту резолюції щодо збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Однак більшість держав-членів розпізнали цю авантюру і голосували проти неї.

Про це заявив речник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко, пише "Укрінформ".

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24 канал писав, що у п’ятницю, 21 грудня, Росії не вдалося зібрати простої більшості голосів Генасамблеї ООН для ухвалення свого проекту резолюції щодо збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Представники США і ЄС заявили, що збереженню договору ця резолюція ніяк не сприяє.

Україна проголосувала проти проекту російської резолюції. До Росії є питання в частині добросовісного виконання нею своїх зобов'язань у рамках Договору про ракети середньої і малої дальності,

– розповів дипломат.

Ніколенко додав, що проект російської резолюції раніше не пройшов профільний Перший комітет Генеральної Асамблеї.

"Згодом його відхилили і на Генасамблеї, як спробу відволікти увагу міжнародної спільноти від невиконання власних зобов'язань – своєрідну "димову завісу" у стінах міжнародної організації", – зауважив він.

Ніколенко наголосив, що саме з цієї причини російський проект резолюції не був підтриманий не лише Україною, а й загалом не набрав навіть простої більшості голосів Генасамблеї.

Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.