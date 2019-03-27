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      Все столкновения во время митингов снимают на камеру: для чего такие меры

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      Боец Национальной гвардии Украины
      Боец Национальной гвардии Украины / 24 канал

      Военнослужащие Национальной гвардии, которые охраняют общественный порядок на массовых акциях в Киеве, фиксируют все случаи правонарушений на видеокамеру. Все для того, чтобы защитить себя или, наоборот, митингующих от несправедливых обвинений.

      Старший солдат, деловод отделения по работе с личным составом воинской части 3030 Владимир Черняк рассказал, что специальная группа документирования в течение дня фиксирует то, что происходит во время службы.

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      В обязанности групп документирования входит фиксация противоправных действий со стороны правонарушителей. Мы должны фиксировать все случаи нарушения общественного порядка или столкновений с участниками митинга на видеокамеру. Это делается не только с целью фиксации нападения на нацгвардейцев. Если Национальная гвардия будет делать какие-то неправомерные действия в отношении граждан – мы также будем это документировать,
      – пояснил он.

      По словам военнослужащего, такая практика помогает Национальной гвардии представить документальные доказательства или на защиту граждан, или на защиту НГУ в случае судебного разбирательства. "Но такое, как правило, случается очень редко. В моем опыте – еще никогда не было. Мы документировали много случаев, но не было особо грубых правонарушений", – добавил он.

      "Это митинг – и люди бывают чем-то недовольны. Но мы, как правило, очень спокойные. Есть приказ – мы стоим на защите общественного порядка. Солдат должен всегда сохранять спокойствие. Когда я вижу недовольных граждан на митинге, боюсь представить, что будет, если еще и солдаты начнут проявлять недовольство. У нас довольно-таки хорошее морально-психологическое обеспечение. Если видно, что ты уже не выдерживаешь, офицер по работе с личным составом может с тобой поговорить и успокоить. Поскольку большинство солдат – солдаты срочной службы из простых семей и приехали сюда на год-полтора, им порой бывает сложно", – отметил Черняк.

      Больше о том, чем занимаются бойцы Нацгвардии во время несения службы читайте в спецпроекте 24 канала: Национальная гвардия: кого и от кого она защищает

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      Теги: Новости Украины Новости политики Нацгвардія Протесты
      Источник: 24 канал
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