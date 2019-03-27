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      Усі сутички під час мітингів знімають на камеру: для чого такі заходи

      587 Читать новость на русском
      Боєць Національної гвардії України
      Боєць Національної гвардії України / 24 канал

      Військовослужбовці Національної гвардії, які охороняють громадський порядок на масових акціях у Києві, фіксують усі випадки правопорушень на відеокамеру. Усе для того, аби захистити себе чи, навпаки, мітингувальників від несправедливих звинувачень.

      Старший солдат, діловод відділення по роботі з особовим складом військової частини 3030 Володимир Черняк розповів, що спеціальна група документування протягом дня фіксує те, що відбувається під час служби.

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      В обов'язки груп документування входить фіксація протиправних дій з боку правопорушників. Ми повинні фіксувати всі випадки порушення громадського порядку або сутичок з учасниками мітингу на відеокамеру. Це робиться не тільки з метою фіксації нападу на нацгвардійців. Якщо Національна гвардія буде робити якісь неправомірні дії щодо громадян – ми також будемо це документувати,
      – пояснив він.

      За словами військовослужбовця, така практика допомагає Національній гвардії представити документальні докази або на захист громадян, або на захист НГУ у разі судового розгляду. "Але таке, як правило, трапляється дуже рідко. У моєму досвіді – ще ніколи не було. Ми документували багато випадків, але не було особливо грубих правопорушень", – додав він.

      "Це мітинг – і люди бувають чимось незадоволені. Але ми, як правило, дуже спокійні. Є наказ – ми стоїмо на захисті громадського порядку. Солдат повинен завжди зберігати спокій. Коли я бачу незадоволених громадян на мітингу, боюся уявити, що буде, якщо ще й солдати почнуть проявляти невдоволення. У нас досить-таки гарне морально-психологічне забезпечення. Якщо видно, що ти вже не витримуєш, офіцер по роботі з особовим складом може з тобою поговорити і заспокоїти. Оскільки більшість солдатів – солдати строкової служби з простих сімей і приїхали сюди на рік-півтора, їм часом буває складно" – зазначив Черняк.

      Більше про те, чим займаються бійці Нацгвардії під час несення служби читайте у спецпроекті 24 каналу: Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Нацгвардія Протести
      Джерело: 24 канал
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