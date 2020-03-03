Все в руках Зеленского и Рады, – Кулеба прокомментировал вероятное назначение главой МИД
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал свое возможное назначение на должность министра иностранных дел на внеочередном заседании Верховной Рады в среду.
Об этом он сказал во время конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Кулеба не подтвердил, но и не опроверг сообщений СМИ о своем вероятном назначении. Также он отметил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия, "но решение – в руках президента и парламента".
Все назначения состоятся или не состоятся, по результатам среды. Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать, ожидать. Я привык всегда делать выводы после каких-то решений,
– сказал он.
В то же время Кулеба отметил, что объединение должностей министра иностранных дел Украины и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции только усилит интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО. По его словам, это будет усиление украинской дипломатии, европейской и евроатлантической интеграции.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Ранее ряд СМИ и политиков сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свою должность. Сам Гончарук опровергает свою отставку.
Вместе с тем, по данным нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль.
Дубинский добавил, что многие вакансии в обновленном кабинете министров остаются вакантными. Кроме того, Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:
- министра финансов – им станет Игорь Уманский.
- министра здравоохранения;
- министра по делам ветеранов;
- министра развития общин и территорий;
- министра аграрной политики;
- министра энергетики и угольной промышленности.
- также СМИ сообщали о возможной отставке главы МИД Украины Вадима Пристайко и назначения на его должность Дмитрия Кулебы.
В отставку может уйти глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
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