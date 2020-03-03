Усе в руках Зеленського і Ради, – Кулеба прокоментував ймовірне призначення главою МЗС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба прокоментував своє можливе призначення на посаду міністра закордонних справ на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу.

Про це він сказав під час конференції за результатами виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Кулеба не підтвердив, але й не спростував повідомлення ЗМІ про своє ймовірне призначення. Також він зазначив, що не боїться брати на себе можливі додаткові повноваження, "але рішення – в руках президента і парламенту".

Усі призначення відбудуться, або не відбудуться, за результатами середи. Я думаю, що до цього немає сенсу спекулювати, очікувати. Я звик завжди робити висновки після якихось рішень,

– сказав він.

Водночас Кулеба зазначив, що об'єднання посад міністра закордонних справ України і віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції лише посилить інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО. За його словами, це буде посилення української дипломатії, і європейської і євроатлантичної інтеграції.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ і політиків повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.

міністра охорони здоров'я;

міністра у справах ветеранів;

міністра розвитку громад та територій;

міністра аграрної політики;

міністра енергетики та вугільної промисловості.

також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

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