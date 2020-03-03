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      Усе в руках Зеленського і Ради, – Кулеба прокоментував ймовірне призначення главою МЗС

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / Колаж 24 каналу

      Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба прокоментував своє можливе призначення на посаду міністра закордонних справ на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу.

      Про це він сказав під час конференції за результатами виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      До теми: Офіс Президента роздав "слугам народу" документ-підказку з претензіями до Кабміну, – ЗМІ

      Кулеба не підтвердив, але й не спростував повідомлення ЗМІ про своє ймовірне призначення. Також він зазначив, що не боїться брати на себе можливі додаткові повноваження, "але рішення – в руках президента і парламенту".

      Усі призначення відбудуться, або не відбудуться, за результатами середи. Я думаю, що до цього немає сенсу спекулювати, очікувати. Я звик завжди робити висновки після якихось рішень,
      – сказав він.

      Водночас Кулеба зазначив, що об'єднання посад міністра закордонних справ України і віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції лише посилить інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО. За його словами, це буде посилення української дипломатії, і європейської і євроатлантичної інтеграції.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи. Раніше низка ЗМІ і політиків повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

      Водночас за даними нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, посаду прем'єр-міністра отримає Денис Шмигаль.

      Дубінський додав, що багато вакансій в оновленому Кабінеті міністрів залишаються вакантними. Окрім того, Зеленський сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" оголосить прізвища нових людей на такі посади:

      • міністра фінансів – ним стане Ігор Уманський.
      • міністра охорони здоров'я;
      • міністра у справах ветеранів;
      • міністра розвитку громад та територій;
      • міністра аграрної політики;
      • міністра енергетики та вугільної промисловості.
      • також ЗМІ повідомляли про можливу відставку глави МЗС України Вадима Пристайка і призначення на його посаду Дмитра Кулеби.

      У відставку також може піти очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

      Актуально: "Слуга народу" збереться перед сесією Ради: на засідання запросили Ситника і Рябошапку

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Відставка Гончарука Вадим Пристайко МЗС України Дмитро Кулеба – новини
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