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      Все залито кровью: на Майдане произошла страшная резня – фото, видео 18+

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      Резня на Майдане в Киеве
      Резня на Майдане в Киеве / Информатор

      В ночь на 28 мая, в центре Киева – на Майдане Незалежности – ссора между двумя компаниями закончилась жестокой резней. Один человек получил легкие ранения, другого – госпитализировали. Нападавшие скрылись.

      Двое парней распивали алкогольные напитки возле Стелы Независимости. Позже к ним присоединились трое незнакомцев, которые проходили мимо. После непродолжительного разговора между компаниями вспыхнул конфликт, сообщает "Информатор".

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      Во время схватки человек из группы, которая присоединилась, достал нож и несколько раз ударил им 18-летнего парня из другой компании. Его товарищ получил незначительные травмы. С фото и видео видно, что все вокруг было залито кровью.


      В схватке пострадал 18-летний парень // Информатор

      Трое незнакомцев успели скрыться с места происшествия до приезда полиции. Также туда прибыла карета "скорой", которая забрала раненого.


      Раненого госпитализировали // Информатор

      Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

      Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Криминальные новости Криминал Новости криминала и ДТП
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