Все залито кровью: на Майдане произошла страшная резня – фото, видео 18+

В ночь на 28 мая, в центре Киева – на Майдане Незалежности – ссора между двумя компаниями закончилась жестокой резней. Один человек получил легкие ранения, другого – госпитализировали. Нападавшие скрылись.

Двое парней распивали алкогольные напитки возле Стелы Независимости. Позже к ним присоединились трое незнакомцев, которые проходили мимо. После непродолжительного разговора между компаниями вспыхнул конфликт, сообщает "Информатор".

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Во время схватки человек из группы, которая присоединилась, достал нож и несколько раз ударил им 18-летнего парня из другой компании. Его товарищ получил незначительные травмы. С фото и видео видно, что все вокруг было залито кровью.



В схватке пострадал 18-летний парень // Информатор

Трое незнакомцев успели скрыться с места происшествия до приезда полиции. Также туда прибыла карета "скорой", которая забрала раненого.



Раненого госпитализировали // Информатор

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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