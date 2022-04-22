ВсеБудеУкраїна: как марафон помогает украинцам во время войны

Уже месяц как Career Hub, в рамках марафона #ВсеБудеУкраїна отвечает на вопросы, которые больше всего беспокоят украинскую молодежь. Марафон реализуется в рамках программы "Мечтаем и действуем" при поддержке МОН и Министерства молодежи и спорта.

Каждый день видео и дайджесты от Сareer Hub просматривают около 15 тыс. человек – это и уже сформированное годами сообщество, и недавно приобщенные люди. Во время марафона затрагивается множество сверхважных тем военных реалий.

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В частности, блок видео по физической безопасности – это советы, которые нацелены на помощь по самовыживанию и сохранению жизни рядом. Так, например, видео "Как оказать домедицинскую помощь?" пошагово объясняет, как обычный человек без медицинского образования может помочь пострадавшему в супер экстренной ситуации:

Career Hub – украинская экспертная платформа возможностей от ОО "Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". Миссией платформы является помощь молодежи в развитии мягких навыков и реализации своего потенциала в Украине. А в условиях войны целью платформы стала поддержка молодежи по всем актуальным вопросам: безопасности, ментального здоровья, саморазвития и поиска работы.

"Наши дайджесты и видео-инфографики, приносят пользу людям – бесценно и вдохновительно. Озвучивая каждое видео, я надеюсь, что где-то в Одессе, Харькове или Львове, наши подписчики смотрят и получают важные ответы, держатся и продолжают борьбу. Мы также продолжаем работать еще мощнее и на очереди еще один благотворительный проект, который должен доказать украинцам, что фронтов действительно много и каждый важен на своем. Слава Украине!" – говорит Тарас Деркач, руководитель платформы Career Hub.

Один из отзывов

Теме так называемого "mental health" Career Hub уделяют также много внимания. Ментальное здоровье – еще одна популярная тематика видео онлайн-марафона, а синхронно с выходом новых видео, каждую среду, работает онлайн-группа психологической поддержки для тех, кто хочет быть услышанным, но не имеет возможности, или стесняется поделиться этим с близкими. Уже месяц существует группа психологической поддержки, на которой люди всех возрастов, из разных городов и регионов Украины преодолевают психологические барьеры благодаря квалифицированным специалистам по ментальному здоровью.

"Наша группа психологической поддержки для многих стала хорошей традицией. Около 25% участников группы присоединяются к нам регулярно уже в течение месяца, другие участники приобщаются однократно или при необходимости. Участники отмечают, что группа – это своеобразный анклав стабильности в это бурное время: ты точно знаешь, что каждую среду в 17:00 в Zoom тебя ждет две Анастасии (я и моя коллега-психологиня Анастасия Глазкова) и участники группы – это дает ощущение предсказуемости, контроля и безопасности и эмоциональной связи с другими людьми, которых нам всем сейчас так не хватает", – рассказала Анастасия Голотенко, психологиня и кризисная консультантка, координатор сообщества консультантов Career Hub.