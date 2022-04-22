Кожного дня відео і дайджести від Сareer Hub переглядає близько 15 тис.людей – це і вже сформована роками спільнота, і нещодавно долучені люди. Під час марафону порушується безліч надважливих тем воєнних реалій.

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Зокрема, блок відео з фізичної безпеки – це ті поради, які націлені на допомогу з самовиживання та збереження життя тих, хто поруч. Так, наприклад, відео "Як надати домедичну допомогу?" покроково пояснює, як звичайна людина без медичної освіти може допомогти постраждалому в супер екстреній ситуації:

Career Hub – українська експертна платформа можливостей від ГО "Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". Місією платформи є допомога молоді у розвитку м’яких навичок та реалізації свого потенціалу в Україні. А в умовах війни метою платформи стала підтримка молоді в усіх актуальних питаннях: безпеки, ментального здоров’я, саморозвитку та пошуку роботи.

"Чути, що наші дайджести та відео-інфографіки, приносять користь людям – безцінно і надихаюче. Озвучуючи кожне відео, я сподіваюся, що десь в Одесі, Харкові чи Львові, наші підписники дивляться та отримують важливі відповіді, тримаються та продовжують боротьбу. Ми також продовжуємо працювати ще потужніше і на черзі ще один благодійний проєкт, який має довести українцям, що фронтів насправді багато і кожен важливий на своєму. Слава Україні!", – Тарас Деркач, керівник платформи Career Hub.

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Темі так званого "mental health" Career Hub присвячують найбільше уваги, адже це дуже злободенно. Ментальне здоров’я так само є тематикою відео онлайн-марафону, а синхронно з виходом нових відео, щосереди, працює онлайн-група психологічної підтримки для тих, хто хоче бути почутим, але не має можливості, або соромиться поділитися цим з найближчими. Вже місяць як існує група психологічної підтримки, на якій люди різного віку, з різних міст та регіонів України долають психологічні бар’єри завдяки кваліфікованим фахівчиням з ментального здоров’я.

"Наша група психологічної підтримки для багатьох стала доброю традицією. Близько 25% учасників групи доєднуються до нас регулярно вже протягом місяця, інші учасники долучаються одноразово або за потреби. Учасники зазначають, що група – це своєрідний анклав стабільності у цей буремний час: ти точно знаєш, що щосереди о 17:00 в Zoom на тебе чекає дві Анастасії (я та моя колега-психологиня Анастасія Глазкова) і учасники групи - це дає відчуття передбачуваності, контролю і безпеки і емоційного зв’язку з іншими людьми, яких нам усім зараз так не вистачає", – Анастасія Голотенко, психологиня і кризова консультантка, координаторка спільноти консультантів Career Hub.