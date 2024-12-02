Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Київ 2 грудня

У столиці була чергова тривожна ніч. Окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога тривала 4,5 години.

Росіяни запустили на Київ чимало дронів. Як і раніше, ворожі безпілотники заходили хвилями й з різних напрямків.

Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько 2 десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих,

– заявив начальник КМВА.

Також Сергій Попко зазначив, що дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються. Окрім того, подякував оборонцям за захист і закликав не забувати підтримувати наших захисників.