Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" на Київ 2 грудня
У столиці була чергова тривожна ніч. Окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога тривала 4,5 години.
Росіяни запустили на Київ чимало дронів. Як і раніше, ворожі безпілотники заходили хвилями й з різних напрямків.
Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько 2 десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих,
– заявив начальник КМВА.
Також Сергій Попко зазначив, що дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються. Окрім того, подякував оборонцям за захист і закликав не забувати підтримувати наших захисників.