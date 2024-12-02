Після 00:00 у Тернопільській області залунала повітряна тривога через загрозу "Шахедів". За півтори години в областному центрі прогриміли вибухи, передає 24 Канал.

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Вибухи у Тернополі

Біля 01:00 моніторингові канали повідомили про підліт дрона до Тернополя. Вже за кілька хвилин у місті було чути роботу ППО, зокрема мобільно-вогневих груп. Десь після 01:12 пролунали вибухи.

Одні місцеві пабліки повідомили про влучання в енергооб'єкт, внаслідок чого виникнула пожежа і перебої зі світлом. Інші стверджують, що дрон над Тернополем збили. Внаслідок падіння уламків загорілися три квартири в житловій багатоповерхівці.

Людей евакуйовують. На місці працюють екстренні служби. Про потерпілих наразі невідомо. Пожежу, попередньо, ліквідували.

Наслідки атаки "Шахедів" на Тернопіль 2 грудня / Фото соцмережі

Нагадаємо, що вночі 26 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині, що призвело до знеструмлення 70 відсотків території.

До слова, зранку 1 грудня російські військові атакували безпілотником громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Загинули троє людей, серед яких волонтерка Римма Бараненко.