До ранку енергетики відновили електропостачання для більшості об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду під час брифінгу.

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За словами В'ячеслава Негоди, енергетики оперативно відновили постачання електроенергії для більшості критично важливих об'єктів до ранку.

Спочатку було знеструмлено 70 відсотків території охоплення. До початку робочого дня "Тернопільобленерго" й інші технічні служби зробили все, щоб під'єднатися до інших систем, які проходять через нашу області та більша частина електропостачання була відновлена,

– зазначає він.

Керівники критичної інфраструктури, зокрема закладів освіти та медицини, також вчасно залучили резервні джерела живлення, щоб забезпечити безперервність лікування пацієнтів та інших важливих процесів.

Нагадаємо, внаслідок атаки російського безпілотника 26 листопада на Тернопільщині постраждала електроінфраструктура.