Всегда был среди самых смелых, – Зеленский отреагировал на гибель журналиста Махова

Владимир Зеленский отреагировал на гибель журналиста Александра Махова, убитого российскими оккупантами.

Махов был добровольцем с первых дней войны

Зеленский поведал историю погибшего воина во время обращения 5 мая. Президент добавил, что украинцы могли видеть его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Могли читать его комментарии и сообщения.

Внимание Зеленский обратился к датскому народу в годовщину освобождения Дании от нацистов

Он всегда был таким – с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых,

– отметил Зеленский.

В 2017 году Махов первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Именно он был тем журналистом, который две недели жил в Новых Санжарах, куда привезли украинцев из Китая, как началась пандемия.

С первого дня был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады.

Боец хотел вернуть Луганск

Зеленский рассказал, что Александр Махов был родом из Луганской области. Поэтому, по-особому чувствовал, что значит эта война.

Сегодня он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу,

– подчеркнул Зеленский.

Война забирает лучших

О смерти бойца стало известно вечером 4 мая. Об этом сообщила редакция телеканала "Украина 24", где работал Александр.

От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Александр освещал события на передовой. Служил в Вооруженных Силах Украины. Александр называл "небольшим отпуском" командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте. Война уносит лучших. Вечная память!

– говорится в сообщении.

От обстрелов погиб журналист Александр Махов / Фото из фейсбука Александра Махова

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги Александра Махова! Это боль и огромная потеря нашей страны. Герои не погибают!

Ночное обращение Зеленского за 4 мая: смотрите видео