Всегда был среди самых смелых, – Зеленский отреагировал на гибель журналиста Махова
Владимир Зеленский отреагировал на гибель журналиста Александра Махова, убитого российскими оккупантами.
Махов был добровольцем с первых дней войны
Зеленский поведал историю погибшего воина во время обращения 5 мая. Президент добавил, что украинцы могли видеть его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Могли читать его комментарии и сообщения.
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Он всегда был таким – с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых,
– отметил Зеленский.
В 2017 году Махов первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Именно он был тем журналистом, который две недели жил в Новых Санжарах, куда привезли украинцев из Китая, как началась пандемия.
С первого дня был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады.
Боец хотел вернуть Луганск
Зеленский рассказал, что Александр Махов был родом из Луганской области. Поэтому, по-особому чувствовал, что значит эта война.
Сегодня он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу,
– подчеркнул Зеленский.
Война забирает лучших
О смерти бойца стало известно вечером 4 мая. Об этом сообщила редакция телеканала "Украина 24", где работал Александр.
От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Александр освещал события на передовой. Служил в Вооруженных Силах Украины. Александр называл "небольшим отпуском" командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте. Война уносит лучших. Вечная память!
– говорится в сообщении.
От обстрелов погиб журналист Александр Махов / Фото из фейсбука Александра Махова
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги Александра Махова! Это боль и огромная потеря нашей страны. Герои не погибают!