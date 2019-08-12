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      Всегда стараюсь так крестить, – российский священник о громком скандале с младенцем

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      Священник, который травмировал ребенка во время крещения, объяснил свои действия
      Священник, который травмировал ребенка во время крещения, объяснил свои действия / Иллюстративное фото

      В России случился громкий скандал: там священник жестоким образом проводил обряд крещения. Он с силой окунал ребенка в воду под крики матери и самого малыша и нанес ребенку травмы. Мужчину уже отстранили от службы в церкви.

      Когда женщина подошла к священнослужителю, то он не захотел отдавать ей ребенка и продолжал обряд. В результате родители обратились в полицию, у ребенка же после таинства – синяки и ссадины. К тому же крещение еще и стоило немалых денег.

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      А что, собственно, произошло? Это просто повышенные эмоции матери, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви младенца трижды с головой следует погружать в воду, я это и сделал. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить,
      – рассказал игумен Фотий, который и проводил травматичное крещение ребенка.

      Своей вины в произошедшем он не видит и удивляется претензиям мамы. По его словам, воды младенец не наглотался и о стенки купели не ударился. Игумен также рассказал, что ребенок был уже такого возраста, что его следует погружать в купель, поскольку лишь крещение с "погружением" считается настоящим.

      Русский священник крестил ребенка и нанес ему травмы: видео 18+

      Священника уже отстранили на год от служения в церкви. Вместе с тем епархия, к которой он принадлежит, уже извинилась перед родителями малыша. Там добавили, что инцидент не станет препятствием для духовной жизни ребенка и его родителей.

      Указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лузского Митрофана игумен Фотий запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и права благословлять, крестить, принимать исповедь,
      – говорится в сообщении.

      Инцидент произошел в Мариенбургском Покровском храме, что в городе Гатчина Ленинградской области.

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Скандал Религия Новости России РПЦ
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