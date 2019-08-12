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      Завжди намагаюся так хрестити, – російський священик про гучний скандал із немовлям

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      Священик, який травмував дитину під час хрещення, пояснив свої дії
      Священик, який травмував дитину під час хрещення, пояснив свої дії / Ілюстративне фото

      У Росії трапився гучний скандал: там священик у жорстокий спосіб проводив обряд хрещення. Він з силою занурював дитину в воду під крики матері і самого малюка та наніс дитині травми. Чоловіка вже відсторонили від служби в церкві.

      Коли жінка підійшла до священнослужителя, то він не захотів віддавати їй дитину та продовжував обряд. В результаті батьки звернулися до поліції, у дитини ж після таїнства – синці та садна. До того ж хрещення ще й коштувало немалих грошей.

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      А що, власне, сталося? Це просто підвищені емоції матері, вона виявилася людиною невоцерковлених і не готова до хрещення. За правилами православної церкви немовля тричі з головою слід занурювати у воду, я це і зробив. Я 26 років служу і завжди намагаюся так хрестити,
      – розповів ігумен Фотій, який і проводив травматичне хрещення дитини.

      Своєї провини в інциденті він не бачить та дивується претензіям мами. За його словами, води немовля не наковталося й об стінки купелі не вдарилося. Ігумен також розповів, що дитина була вже такого віку, що її слід занурювати в купіль, оскільки лише хрещення із "зануренням" вважається справжнім.

      Російський священик хрестив дитину й наніс їй травми: відео 18+

      Священика вже усунули на рік від служіння у церкві. Разом з тим єпархія, до якої він належить, вже вибачилася перед батьками малюка. Там додали, що інцидент не стане перешкодою для духовного життя дитини та її батьків.

      Указом Преосвященнішого єпископа Гатчинського і Лузького Митрофана ігумен Фотій забороняється в священнослужінні строком на один рік, без права носіння ряси, хреста і права благословляти, хрестити, приймати сповіді,
      – мовиться в повідомленні.

      Інцидент трапився в Марієнбурзькому покровському храмі, що у місті Гатчина Ленінградської області.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Скандал Релігія РПЦ Діти і неповнолітні
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