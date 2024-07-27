Всего 4 часа без света: какие графики отключений будут 28 июля

В Украине продолжают действовать графики отключений света, однако их стало намного меньше. Так, в воскресенье, 28 июля, свет будут выключать только на 4 часа.

Об этом сообщили в ДТЭК. В то же время в случае изменений, украинцев будут оперативно информировать.

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Как будут выключать свет 28 июля

По указанию Укрэнерго, в воскресенье, 28 июля, свет будут выключать только на 4 часа. Так, графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00.

Если ситуация в энергосистеме изменится, то об этом будут оперативно информировать.

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В Укрэнерго добавили, что с 18:00 до 22:00 будут отключать только одну очередь потребителей. В другие часы ограничения не прогнозируются. В то же время украинцам стоит экономно потреблять электроэнергию и не включать мощные устройства в пиковые часы.



Как будут выключать свет 28 июля / Инфографика Укрэнерго

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В Укрэнерго прогнозируют, что сентябрь и октябрь могут пройти без отключений электроэнергии, а если они будут – то минимальные. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что, если "вынести за скобки" именно обстрелы и климатические погодные аномалии, которые фиксировались в Украине буквально недавно, то действительно похоже на то, что ситуация будет улучшаться.

В то же время новые генерирующие мощности будут планово выходить из ремонта.

Кудрицкий также добавил, что самый сложный месяц для украинской энергетики – это июль. Сейчас пиковые температуры уже прошли, поэтому и ситуация со светом начала улучшаться.