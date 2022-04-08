Всех мужчин, уехавших в незаконную "командировку", будут ловить на обратном пути, – Данилов

Не все мужчины проявляют мужество защищать свою страну во время войны. Они сбегают за границу. Впрочем, стало известно, что их будут ловить на обратном пути.

Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью Общественному вещателю.

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Всех незаконных беглецов будут ловить на обратном пути

Так, по словам Данилова, всех мужчин, пересекших границу Украины без соответствующего разрешения, будут ловить на обратном пути.

Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, зафиксированы,

– подчеркнул он.

Секретарь СНБО Украины добавил, что при возвращении каждый представитель мужского пола, уехавший после 22 февраля, должен будет объяснить через какой пункт покинул страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Поэтому каждый, кто поехал в командировку, должен иметь отдельный документ от пограничников.

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