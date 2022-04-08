Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє 24 канал із посиланням на його інтерв'ю Суспільному мовнику.

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Усіх незаконних втікачів ловитимуть на зворотному шляху

Так, за словами Данілова, усіх чоловіків, які перетнули кордони України без відповідного дозволу будуть ловити на зворотному шляху.

Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які покидали нашу країну, зафіксовані,

– підкреслив він.

Секретар РНБО України додав, що при поверненні кожен представник чоловічої статті, який виїхав після 22 лютого, повинен буде пояснити через який пункт покинув країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Тож кожен, хто поїхав у "відрядження", має мати окремий документ від прикордонників.

Нагадаємо, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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