Всех тяжелобольных перевозим в западные регионы Украины, – Ляшко

Всех тяжелобольных людей, оказавшихся в зоне боевых действий, сейчас доставляют на западные регионы Украины, где им оказывают необходимую помощь.

Это касается онкобольных; людей, которым необходим гемодиализ и тому подобное. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

Важно Медиков хватает, но они работают до полного истощения, – Ляшко

Мы доставляем тяжелобольных из зон боевых действий на запад нашей страны, где организованы пункты, которые обеспечивают лечение, – сказал Виктор Ляшко.

Несмотря на это, есть проблема с вывозом тяжелобольных, которые находятся на временно оккупированных территориях. Оккупанты постоянно "срывают" зеленые коридоры.

Если человек не может получить надлежащую помощь в Украине, то его могут отправить в зарубежные медицинские учреждения. Для этого в Минздраве создали специальную комиссию, которая рассматривает каждый конкретный случай.

Он добавил, что Украина сотрудничает с ведущими клиниками мира, где готовы принимать тяжелобольных детей и взрослых, которые не могут получить лечение из-за боевых действий.

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