Всех, кто возвращается в Украину, отправят на обсервацию

Все украинцы, которые сегодня находятся за рубежом, смогут вернуться домой. Правда, если они приехали из стран, где бушует коронавирус, то будут вынуждены проходить определенные процедуры обсервации.

Об этом во время брифинга 13 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Важно! Из-за коронавируса Украина закрывает границы для иностранцев

По его словам, за неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами. Поэтому все, кто возвращаются, смогут при въезде в Украину пройти проверку на коронавирус. Это касается всех пунктов пересечения границы, которые будут работать в то время в Украине.

Кроме того, заверил Данилов, обязательно у всех медицинских учреждениях так же будут эти тесты.

В то же время Данилов, попросил украинцев ограничить туристические поездки и любые выезды за границу. Правда, секретарь СНБО добавил, что ситуация насчет коронавируса в Ураине пока спокойная.

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