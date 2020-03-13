Тих, хто повертається до України, відправлять на обсервацію

Всі українці, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть змогу провернутися додому. Щоправда, якщо вони приїхали з країн, де вирує коронавірус, то змушеними будуть проходити певні процедури обсервації.

Про це під час брифінгу 13 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, за тиждень всі пункти пропуски має бути забезпечено експрес-тестами. Тому всі, хто повертається, матимуть можливість під час в’їзду до України пройти перевірку на коронавірус. Це стосується всіх пунктів перетину кордону, що працюватимуть на той час в Україні.

Раніше була інформація, що Україна перекриє 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні з державами-сусідами.

Крім того, запевнив Данілов, обов'язково всі медичні установи так само матимуть ті тести.

Водночас Данілов, попросив українців обмежити туристичні поїздки та будь-які виїзди за кордон. Щоправда, секретар РНБО додав, що ситуація щодо коронавірусу в Україні наразі є спокійною.

Що таке обсервація? Це посилене медичне спостереження. Обсервація передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад. Її використовують як один зі шляхів виходу з карантину. Карантином називають спеціальні обмежувальні заходи, які застосовують для запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб.

Сьогодні в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом – два чоловіки на Буковині і одна жінка у Радомишлі Житомирщині. Один чоловік і жінка повернулися з Італії та Польщі відповідно. Ще одного чоловіка заразила дружина, що повернулася з Італії. Хоча сама жінка не захворіла. Сьогодні Італія є епіцентром коронавірусу в Європі.

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До слова, у межах карантину щодо коронавірусу Україна також закриває більшість пунктів пропуску з окупованим Донбасом. Таким чином, жителі окупованого Донбасу більше не матимуть можливість в’їхати на підконтрольну Києву територію.

Коронавірус в Україні: головне

Загалом з підозрою на коронавірус у лікарнях України від початку року побували понад 50 людей. У більшості тести показали негативний результат.

У більшості тести показали негативний результат. 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

Станом на вечір 12 березня загалом у світі на коронавірус захворіли 127 863 людей, а померли від недуги 4 718 осіб . Число тих, хто одужав, становить 68 310.

а . Число тих, хто одужав, становить 68 310. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.



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