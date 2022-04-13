Всем безгранично благодарен: Зеленский наградил 30 разведчиков Минобороны

Уже 48 дней украинские защитники героически защищают государство от российских оккупантов и борются за каждый клочок родной земли.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 30 военнослужащих ГУР Министерства обороны Украины.

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Я благодарен каждому и каждой, кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом. И всем безгранично благодарен! От имени всех украинцев,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что от силы сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины.

Также, государственными наградами отмечены 419 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. К сожалению, 72 из них – посмертно.

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