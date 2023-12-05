Всем, кто с начала войны получил звание Героя Украины, дадут жилье, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вечером 5 декабря сообщил о том, что Герои Украины будут иметь жилье. Это касается людей, которые получили звание Героя с 24 февраля 2022 года.

Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда", получат жилье. Таким образом в жизнь воплотят инициативу по поддержке Героев Украины.

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Героям Украины дадут жилье: что известно

В канун Дня Вооруженных сил Украины в Мариинском дворце состоялось мероприятие, в ходе которого Зеленский объявил о таком важном решении.