Всем в укрытие: почти во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Из-за угрозы авиаударов в большинстве областей во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.
Не пренебрегайте собственной безопасностью и не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибли многие мирные жители, в том числе дети.
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В большинстве областей Украины раздаются сирены
Из-за угрозы вражеских обстрелов почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас сирены раздаются в:
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Черниговской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой область;
- Запорожской области;
- Хмельницкой области;
- Ивано-Франковской области,
- Львовской области;
- Ровненской области;
- Волынской области;
- Тернопольской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкой области.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили 42 дня назад – еще 4 апреля. Сирены не раздаются только на временно оккупированной Херсонской области.Заметьте! Ночью 17 мая в Украине уже объявляли воздушную тревогу, так что в некоторых областях сирены раздаются уже во второй раз. Во время прошлой тревоги российские оккупанты выпустили несколько крылатых ракет, попавших в военный объект в Яворовском районе Львовщины. Он расположен недалеко от границы с Польшей.
Не распространяйте фото или видео "прилетов"
Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео с последствиями вражеских обстрелов. Также не следует распространять адреса мест "прилетов". Такая информация только корректирует огонь врага.
Услышав звук сирен, следует сразу же идти в укрытие или найти себе безопасное место. Если в вашем доме нет подвала, который может служить укрытием, то можно воспользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и находиться поближе к опорной стене.
Если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям. Ведь, вероятно, они нуждаются в помощи, чтобы добраться до безопасного места. В укрытие нужно взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты.
Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги. Укрытие можно покидать только после отбоя, который будет объявлен тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезнет.
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