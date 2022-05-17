Всем в укрытие: почти во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Из-за угрозы авиаударов в большинстве областей во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.

Не пренебрегайте собственной безопасностью и не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибли многие мирные жители, в том числе дети.

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В большинстве областей Украины раздаются сирены

Из-за угрозы вражеских обстрелов почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас сирены раздаются в:

Житомирской области;

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой область;

Запорожской области;

Хмельницкой области;

Ивано-Франковской области,

Львовской области;

Ровненской области;

Волынской области;

Тернопольской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили 42 дня назад – еще 4 апреля. Сирены не раздаются только на временно оккупированной Херсонской области.

Не распространяйте фото или видео "прилетов"

Ночью 17 мая в Украине уже объявляли воздушную тревогу, так что в некоторых областях сирены раздаются уже во второй раз. Во время прошлой тревоги российские оккупанты выпустили несколько крылатых ракет, попавших в военный объект в Яворовском районе Львовщины. Он расположен недалеко от границы с Польшей.

Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео с последствиями вражеских обстрелов. Также не следует распространять адреса мест "прилетов". Такая информация только корректирует огонь врага.

Услышав звук сирен, следует сразу же идти в укрытие или найти себе безопасное место. Если в вашем доме нет подвала, который может служить укрытием, то можно воспользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и находиться поближе к опорной стене.

Если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям. Ведь, вероятно, они нуждаются в помощи, чтобы добраться до безопасного места. В укрытие нужно взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты.

Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги. Укрытие можно покидать только после отбоя, который будет объявлен тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезнет.

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