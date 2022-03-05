Всем в укрытие: воздушная тревога в Киеве
5 марта 2022 , 23:42Читати новину українською
Источник:КГГА
В столице объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.
В укрытии нужно находиться до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Среди вариантов самого простого укрытия – ванная или подвал. Однако самым надежным убежищем станет оборудованное укрытие или метро.
Карта укрытий в Киеве
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