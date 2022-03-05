Всем в укрытие: воздушная тревога в Киеве

В столице объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.

В укрытии нужно находиться до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Заметьте В Днепре воздушная тревога: все в укрытие

Среди вариантов самого простого укрытия – ванная или подвал. Однако самым надежным убежищем станет оборудованное укрытие или метро.

Карта укрытий в Киеве

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!