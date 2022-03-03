Всем в укрытие: воздушная тревога в Киеве
3 марта 2022 , 20:33Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
В столице снова объявили воздушную тревогу. Всем киевлянам рекомендуют спуститься в укрытие.
В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не известит об отбое. Во время тревоги можно спрятаться в метро.
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Карта укрытий Киева
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