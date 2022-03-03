Всем в укрытие: воздушная тревога в Киеве

В столице снова объявили воздушную тревогу. Всем киевлянам рекомендуют спуститься в укрытие.

В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не известит об отбое. Во время тревоги можно спрятаться в метро.

Обратите внимание Половина людей покинула 3-миллионный Киев, – Кличко

Карта укрытий Киева

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