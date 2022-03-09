Всем в укрытие: воздушная тревога в Краматорске и Славянске

В Краматорске и Славянске объявили воздушную тревогу. Всем жителям городов нужно спуститься в укрытие.

В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если поблизости нет специально оборудованных укрытий, вы можете спуститься в подвал. Если такой возможности нет, тогда нужно закрыться в ванной комнате.

Карта укрытий Донецкой области

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