Всем в укрытие: воздушная тревога в Краматорске и Славянске
9 марта 2022 , 15:09Читати новину українською
В Краматорске и Славянске объявили воздушную тревогу. Всем жителям городов нужно спуститься в укрытие.
В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Если поблизости нет специально оборудованных укрытий, вы можете спуститься в подвал. Если такой возможности нет, тогда нужно закрыться в ванной комнате.
Карта укрытий Донецкой области
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