Всем врачам и медицинским сестричкам, – Зеленский поблагодарил украинских медработников
14 марта 2022 , 01:07Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении к нации поблагодарил медиков за их работу.
В воскресенье, 13 марта, лидер Украины посетил госпиталь с ранеными украинскими военными.
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Президент Украины обратился к медикам
Владимир Зеленский поблагодарил украинских медиков за их работу в это время.
Я благодарен всем врачам и медицинским сестричкам, которые работают в Киеве, в Днепре, в Виннице, во Львове, в Чернигове, на Донбассе, в Харькове, в Мелитополе, в Мариуполе. Всем!,
– сказал президент.
В частности, в своем выступлении Владимир Зеленский упомянул следующие медицинские учреждения:
- Военный госпиталь города Мариуполя,
- Военный мобильный госпиталь города Покровска,
- Военный мобильный госпиталь города Часов Яр,
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона,
- Военный госпиталь города Черкасское,
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, город Винница,
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона, город Львов,
- Военно-медицинский лечебно-реабилитационный центр переехал из Ирпеня, но продолжает работать.
Обращение Владимира Зеленского за 13 марта: смотреть видео