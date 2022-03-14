Всем врачам и медицинским сестричкам, – Зеленский поблагодарил украинских медработников

Президент Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении к нации поблагодарил медиков за их работу.

В воскресенье, 13 марта, лидер Украины посетил госпиталь с ранеными украинскими военными.

Обратите внимание В этом же госпитале лечат пленного военного из Рязани, – Зеленский о визите к раненым

Президент Украины обратился к медикам

Владимир Зеленский поблагодарил украинских медиков за их работу в это время.

Я благодарен всем врачам и медицинским сестричкам, которые работают в Киеве, в Днепре, в Виннице, во Львове, в Чернигове, на Донбассе, в Харькове, в Мелитополе, в Мариуполе. Всем!,

– сказал президент.

В частности, в своем выступлении Владимир Зеленский упомянул следующие медицинские учреждения:

Военный госпиталь города Мариуполя,

Военный мобильный госпиталь города Покровска,

Военный мобильный госпиталь города Часов Яр,

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона,

Военный госпиталь города Черкасское,

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, город Винница,

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, город Львов,

Военно-медицинский лечебно-реабилитационный центр переехал из Ирпеня, но продолжает работать.

Обращение Владимира Зеленского за 13 марта: смотреть видео