Всем приходилось прятаться в подвалах: как жители Золотого пережили бои

Российские наемники на Донбассе нагло атаковали позиции ВСУ утром 18 февраля. Бой произошел возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободного. Масштабная атака длилась пять часов. Местные жители испуганы, однако, паники в поселках нет.

Корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир в эфире 24 канала рассказал, что, несмотря на масштабную атаку, разрушений в Золотом и Новотошковском нет.

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Бой длился пять часов, однако местные сказали, что в течение дня слышали взрывы. Ажиотажа и волнения в поселках сейчас нет. Люди ведут себя спокойно, однако напуганы обстрелами. Рассказали, что давно такого не видели. Всем приходилось спускаться в подвалы. Люди там прятались и ждали окончания обстрелов.

Я сразу сказала, что это боль. Со всех сторон летело. Такое было еще в 2014 году,

– сказала жительница Золотого Нина.

Глава местной военно-гражданской администрации Дмитрий Кондратьев сообщил, что ни один снаряд на территорию Новотошковского не попадал, поскольку обстрелы происходили в полях. По его словам, Вооруженные силы Украины, которые расположены за пределами населенного пункта, приняли весь удар на себя.

Жители Золотого и Новотошковского приходят в себя от мощных обстрелов: видео

Что известно о боях в Золотом?Вчера, 18 февраля 2020 года, оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил. Они 56 раз стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой продолжался с утра, примерно от 5:00 до 10:30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.