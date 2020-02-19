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      Всем приходилось прятаться в подвалах: как жители Золотого пережили бои

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      Жителям Золотого приходилось прятаться в подвалах / Украинская правда

      Российские наемники на Донбассе нагло атаковали позиции ВСУ утром 18 февраля. Бой произошел возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободного. Масштабная атака длилась пять часов. Местные жители испуганы, однако, паники в поселках нет.

      Корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир в эфире 24 канала рассказал, что, несмотря на масштабную атаку, разрушений в Золотом и Новотошковском нет.

      Читайте также: Это ответ России на мир, – эксперт о страшном бое возле Золотого

      Бой длился пять часов, однако местные сказали, что в течение дня слышали взрывы. Ажиотажа и волнения в поселках сейчас нет. Люди ведут себя спокойно, однако напуганы обстрелами. Рассказали, что давно такого не видели. Всем приходилось спускаться в подвалы. Люди там прятались и ждали окончания обстрелов.

      Я сразу сказала, что это боль. Со всех сторон летело. Такое было еще в 2014 году,
      – сказала жительница Золотого Нина.

      Глава местной военно-гражданской администрации Дмитрий Кондратьев сообщил, что ни один снаряд на территорию Новотошковского не попадал, поскольку обстрелы происходили в полях. По его словам, Вооруженные силы Украины, которые расположены за пределами населенного пункта, приняли весь удар на себя.

      Жители Золотого и Новотошковского приходят в себя от мощных обстрелов: видео

      Что известно о боях в Золотом?Вчера, 18 февраля 2020 года, оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил. Они 56 раз стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой продолжался с утра, примерно от 5:00 до 10:30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Бой возле Золотого Война на Донбассе Украина – Россия
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