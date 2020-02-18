Это ответ России на мир, –эксперт о страшном бое возле Золотого

Про бой возле Золотого, минские соглашения и сближения Макрона с Россией – в программе "Политбюро" рассказали политический обозреватель Дмитрий Литвин, волонтер Светлана Печена, военный эксперт Олег Стариков и экс-пленный Роман Сущенко.

О бое у Золотого

Дмитрий Литвин, политический обозреватель: В России есть определенный стиль. Мы можем вспомнить обмены, когда разводили войска – тоже были обстрелы возле Золотого. Каждый шаг, где может быть потенциальное движение по миру, – там будет определенное унижение.

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– Этот бой сегодня – ответ Российской Федерации на смену Минских соглашений, новые политические шаги или предложения украинской власти. Вся риторика, которая звучала в последние три недели, сегодня закончилась обстрелом. Дальше украинской власти надо начинать с нуля все то, что она делала со времени последнего обмена пленными, который был перед Новым годом.

Обстрелы боевиков на Донбассе: видео

Светлана Печена, волонтер: У нас постоянно происходят боевые действия, но сегодня это было "ярко". Где-то в 5:30, когда мы проснулись, то услышали звуки обстрела наших позиций. Мы находились недалеко – в пяти километрах от этого. Мы лишь ждали, когда все же дадут приказ и наши будут отстреливаться. Я думаю, в течение двух или трех лет такого не было, как сегодня.

Больше о том, почему военные не отстреливались возле Золотого

Олег Стариков, военный эксперт: таким образом Россия хотела показать Зеленскому, что Украина будет действовать в рамках, разрешенных в РФ.

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Что известно о бое у Золотого?

Оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошкивское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Это случилось 18 февраля 2020 года. Бой длился примерно от 5:00 до 10:30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.



В результате масштабного боя Украина понесла потери. Погиб украинский боец, еще трое украинских военных получили ранения, двое контужены.



Президент Зеленский заявил, что бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский также сообщил о заседании СНБО из-за атаки боевиков.

О Минских соглашениях

Дмитрий Литвин, политический обозреватель: В минских соглашениях написано все, что выгодно Путину. Если эти договоренности выполнить, они позволят России иметь контроль над Украиной очень долго и системно. Главное попытки новой украинской власти последние пол года – договориться о том, чтобы эти соглашения переписали, изменили последовательность пунктов. Пока ни одна попытка это сделать не принесла успеха. Это все ответ России, якобы, выполните Минск, или вот имеете войну. Все.



Политический обозреватель Дмитрий Литвин

Что известно о Минских соглашениях?

Этот документ согласовали лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года. В нем содержится 13 пунктов, а основная цель документа – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.



Также минские соглашения предусматривают:

• немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

• отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;

• мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;

• отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

О сближении Макрона с Россией

Роман Сущенко, экс-пленный: Макрону нужен диалог с Россией. Ангела Меркель отдала свои рычаги влияния, которые имела раньше, в Париж. Происходит Brexit, Великобритания отходит от европейских дел и политики. Соответственно Макрон хочет возглавить и урегулировать ситуацию.



Экс-пленный Роман Сущенко

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