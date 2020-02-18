Це відповідь Росії на мир, – експерт про страшний бій біля Золотого

Про бій біля Золотого, мінські угоди та зближення Макрона з Росією – в програмі "Політ.бюро" розповіли політичний оглядач Дмитро Литвин, волонтерка Світлана Печена, військовий експерт Олег Стариков та експолонений Роман Сущенко.

Про бій біля Золотого

Дмитро Литвин, політичний оглядач: В Росії є певний стиль. Ми можемо згадати обміни, коли розводили війська – теж були обстріли біля Золотого. Кожен крок, де може бути потенційний рух щодо миру, – там буде певне приниження.

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– Цей бій сьогодні – відповідь Російської Федерації на зміну Мінських угод, нові політичні кроки чи пропозиції української влади. Вся риторика, яка звучала останні три тижні, сьогодні закінчилась обстрілом. Далі українській владі треба починати з нуля все те, що вона робила з часу останнього обміну полоненими, який був перед Новим роком.

Обстріли бойовиків на Донбасі: відео

Світлана Печена, волонтерка: В нас постійно відбуваються бойові дії, але сьогодні це була "яскраво". Десь о 5:30, коли ми проснулись, то почули звуки обстрілу наших позицій. Ми перебували недалеко – в п'яти кілометрах від цього. Ми лише чекали, коли все ж дадуть наказ і наші будуть відстрілюватись. Я думаю, впродовж двох чи трьох років такого не було, як сьогодні.

Більше про те, чому військові не відстрілювались біля Золотого

Олег Стариков, військовий експерт: У такий спосіб Росія хотіла показати Зеленському, що Україна буде діяти у межах, дозволених РФ.

Детальніше про те, чому російські бойовики пішли у наступ

Що відомо про бій біля Золотого?Окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Це трапилось 18 лютого 2020 року. Бій тривав приблизно від 5:00 до 10:30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.



Внаслідок масштабного бою Україна зазнала втрат. Загинув український боєць, ще троє українських військових отримали поранення, двоє контужені.



Президент Зеленський заявив, що бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків.

Про мінські угоди

Дмитро Литвин, політичний оглядач: У мінських угодах написано все, що вигідно Путіну. Якщо ці домовленості виконати, вони дозволять Росії мати контроль над Україною дуже довго і системно. Головне намагання нової української влади останні пів року – домовитись про те, щоб ці угоди переписали, змінили послідовність пунктів. Поки жодне намагання це зробити не принесло успіху. Це все відповідь Росії, нібито, виконайте Мінськ, або от маєте війну. Все.



Політичний оглядач Дмитро Литвин

Що відомо про мінські угоди? Цей документ узгодили лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року. У ньому міститься 13 пунктів, а основна мета документу – деескалація збройного конфлікту на Сході України.



Також мінські угоди передбачають:

• негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання;

• відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;

• моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;

• відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Про зближення Макрона з Росією

Роман Сущенко, експолонений: Макрону потрібен діалог з Росією. Ангела Меркель віддала свої важелі впливу, які мала раніше, у Париж. Відбувається Brexit, Велика Британія відходить від європейських справ і політики. Відповідно Макрон хоче очолити й врегулювати ситуацію.



Експолонений Роман Сущенко

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