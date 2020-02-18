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      Ми годину чекали наказу відстрілюватись, – волонтерка емоційно розповіла про бій біля Золотого

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      Проросійські бойовики атакували українські позиції біля Золотого / Ілюстративне фото

      Вранці 18 лютого о 5 ранку окупаційні війська атакували українські позиції біля Золотого на Донбасі. Однак нашим військовим приблизно годину довелось чекати команди відстрілюватись.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила волонтерка Світлана Печена. Однак вона пояснила, можливо був близький бій, який вони не чули. 

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      "Я можу сказати однозначно, що приблизно годину йшов обстріл наших позицій. Ми вже стільки років в такій ситуації, то ми вже знаємо, хто куди стріляє. Ми лише чекали, коли все ж дадуть наказ і наші будуть відстрілюватись. Ми розуміли, що там наші солдати і коли просто "луплять" без передиху, то ми понад годину чекали, коли все ж почнеться відстрілювання", – зазначила Печена. 

      В нас постійно відбуваються бойові дії, але сьогодні це була "яскраво". Десь о 5:30, коли ми проснулись, то почули звуки обстрілу наших позицій. Ми перебували недалеко – в п'яти кілометрах від цього,
      – пригадала волонтерка. 

      Також додала: "Це було дуже жорстоко. Я думаю, продовж двох чи трьох років такого не було, як сьогодні".

      Що відомо про бій біля Золотого: коротко

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Проросійські бойовики Бій біля Золотого Новини України
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